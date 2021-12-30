Buz tutan göl üzerinde hem yürüdü, hem de uyardı Kimi buz tutan gölde tehlikeye aldırış etmeden yürüdü, kimi de atv aracı ile drift attı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde buz tutan Sarıçiçek göletinin üzerinde yürüyen iki kafadar, hem video çekti, hem de tehlikeli olduğunu söyleyip vatandaşları uyardı.

Safranbolu ilçesinde 1200 rakımlı Sarıçiçek Yaylasında bulunan gölet hava sıcaklıkların sıfırın altında eski 15’lere inmesinin ardından buz tuttu. Macera tutkunu iki arkadaşın çıktığı zirveden buz tutan göletin üzerinde yürüdü. O anları cep telefonları ile kaydeden genç, “Göl 10 santimetre kalınlığında buz tutmuş. Bizde bir delilik yapıp buzun üzerine çıkıp karşıdan karşıya geçelim dedik. Ama siz yine de bizim yaptığımızı yapıp bunu denemeyin. Çünkü çok tehlikeli” dedi.

Aynı göl üzerinde daha öncede bir başka maceracı atv aracı ile gezerek drift attı.

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