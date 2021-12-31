Başkan Ünal: “ Yeni yılda çok daha güçlü adımlar atacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ünal: “ Yeni yılda çok daha güçlü adımlar atacağız”

İHA

Başkan Ünal: “ Yeni yılda çok daha güçlü adımlar atacağız”

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, sevinçleriyle, üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla girmenin heyecanını ve umudunu yaşadıklarını, yeni yılda çok daha güçlü adım atacaklarını söyledi.
Yeni bir yıl yeni heyecan, yeni umutlar olduğunu kaydeden Ünal, mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh yaşam umuduyla yeni bir yıla giriyoruz. 2022 Yılında huzur, mutluluk, barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hakim olmasını umut ediyoruz. İlimizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarı ve güzelliklere yeni başarı ve güzelliklerin sevinç ve mutlulukların eklendiği; birlik, beraberlik, dirlik ve düzenliğin ve refahın daha yoğun yaşandığı bir yıl olsun. Bu duygularla 2022 yılının sevgili hemşehrilerimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Milletçe birlik, beraberlik, kardeşlik ve refah içerisinde daha nice yıllara ulaşmayı temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
Meclis Başkanı Cengiz Ünal ayrıca, 2021 yılının zor bir yıl olduğuna da vurgu yaparak, “Gerek Covid salgınının devam ediyor olması, gerekse hammadde ve konteyner fiyatlarındaki artışlar, yüksek enerji maliyetleri, ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın giderek açılması ve kurdaki aşırı dalgalanma hepimizi son derece zorladı. İş dünyasının piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir dizi tedbir açıklandı. Açıklanan tedbirleri olumlu karşılıyor, Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz. 2022 yılının atılım yılı olması dileğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken, ekonominin büyümesi adına çok daha güçlü adımlar atacağımıza inanıyoruz. ” diye kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Gürel ve il protokolünden yılbaşı mesajı
YEREL HABERLER Vali Gürel ve il protokolünden yılbaşı mesajı
Sis bulutları altındaki Karabük Üniversitesi eşsiz görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sis bulutları altındaki Karabük Üniversitesi eşsiz ...
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Buz tutan göl üzerinde hem yürüdü, hem de uyardı Kimi buz tutan gölde tehlikeye aldırış etmeden yürüdü, kimi de atv aracı ile drift attı
YEREL HABERLER Buz tutan göl üzerinde hem yürüdü, hem de uyardı Kimi ...
Başkan Ünal, "Vizyoner 2021" zirvesini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Ünal, "Vizyoner 2021" zirvesini değerlendirdi
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
Basın camiasının acı günü
YEREL HABERLER Basın camiasının acı günü
Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu drone ...
Başkan Köse yılın son bebek ziyaretlerini yaptı
YEREL HABERLER Başkan Köse yılın son bebek ziyaretlerini yaptı
Başkan Çaylı, "Yeni yıl umut demektir. Yaşamın olduğu yerde umut vardır"
YEREL HABERLER Başkan Çaylı, "Yeni yıl umut demektir. Yaşamın olduğu ...
Yoldan çıkan otomobil yürüyüş yoluna devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil yürüyüş yoluna devrildi: 1 ...
Başkan Köse’den emekli personellere teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Köse’den emekli personellere teşekkür plaketi
Gümüş'ten staj yapan öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Gümüş'ten staj yapan öğrencilere ziyaret
Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde rehabilite ediliyor
YEREL HABERLER Yasaklı hayvanlar bu merkezdeki özel bölümde ...
KARDEMİR çalışanlarına promosyon müjdesi
YEREL HABERLER KARDEMİR çalışanlarına promosyon müjdesi
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yılın ...
İhtiyaç sahibi çocuklara taze süt dağıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi çocuklara taze süt dağıtımı devam ...
Namal, şoförler odası başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Namal, şoförler odası başkanlığına adaylığını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.