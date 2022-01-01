Vali Gürel sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

İHA

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla görev yapan sağlık çalışanlarını ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Gürel sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla görev yapan sağlık çalışanlarını ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Vali Gürel beraberinde Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ile birlikte yeni yıl dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalar ile sağlık çalışanlarını ziyaret eden Gürel geçmiş olsun dileklerini ileterek yeni yıllarını kutladı. Beraberindeki heyet ile birlikte hastanenin ardından Safranpark, Kirkille ve Melise bir araya gelen Vali Gürel burada görev yapan personelin yeni yılını kutladı.
Son olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Gürel, görevli polislerle bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, asayiş, trafik ve yol kontrol uygulamaları ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için jandarma ve polis ekiplerinin 24 saat görevinin başında olduğunu kaydetti. Vatandaşların yeni yılını kutlayan Gürel, polis bölgesinde 539 personel, jandarma bölgesinde 410 personel olmak üzere toplamda 949 personelin vatandaşların güvenliği için hizmet verdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Gürel ve il protokolünden yılbaşı mesajı
YEREL HABERLER Vali Gürel ve il protokolünden yılbaşı mesajı
Başkan Ünal: “ Yeni yılda çok daha güçlü adımlar atacağız”
YEREL HABERLER Başkan Ünal: “ Yeni yılda çok daha güçlü adımlar ...
Sis bulutları altındaki Karabük Üniversitesi eşsiz görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sis bulutları altındaki Karabük Üniversitesi eşsiz ...
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Buz tutan göl üzerinde hem yürüdü, hem de uyardı Kimi buz tutan gölde tehlikeye aldırış etmeden yürüdü, kimi de atv aracı ile drift attı
YEREL HABERLER Buz tutan göl üzerinde hem yürüdü, hem de uyardı Kimi ...
Başkan Ünal, "Vizyoner 2021" zirvesini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Ünal, "Vizyoner 2021" zirvesini değerlendirdi
Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı
Basın camiasının acı günü
YEREL HABERLER Basın camiasının acı günü
Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu drone ...
Başkan Köse yılın son bebek ziyaretlerini yaptı
YEREL HABERLER Başkan Köse yılın son bebek ziyaretlerini yaptı
Başkan Çaylı, "Yeni yıl umut demektir. Yaşamın olduğu yerde umut vardır"
YEREL HABERLER Başkan Çaylı, "Yeni yıl umut demektir. Yaşamın olduğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.