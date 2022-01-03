Vatandaşların diş ve ağız sağlığı için tercihi Karabük oldu

Karabük’te 2019 yılında hizmete açılan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun gayret ve çabalarla bünyesine kazandırılan cihazlarla bölgenin en çok tercih edilen hastanesi oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kurum müdürleri ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2021 yılında alımı gerçekleştirilen ve vatandaşların kullanımına sunulan cihazları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, 78 poliklinikte 61 diş hekimi ile hizmet verdiklerini ifade ederek, “Oral ve maksillofasiyal bölge patolojilerinin radyolojik olarak tespiti, ağız, diş ve çene cerrahisi ameliyatları için rehber görüntülerin oluşturulması, ileri tetkik gerektiren diş hekimliği olgularının teşhisinin yapılabilmesi amacıyla 1 milyon 68 bin 914 TL maliyetindeki, Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan son teknolojik donanımlara sahip 3 Boyutlu Konik Işınlı Dental Volumetrik Tomografi Cihazı ilimize kazandırıldı. Yaklaşık maliyeti 384 bin 196 TL olan 10 yeni klinik içeren poliklinik inşaatı tamamlandı, bu sayede Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevcut kapasitesinde artış sağlanarak, sağlık hizmetlerinde geliştirme yapıldı. Yeni kurulan poliklinikler için 264 bin 173 TL tutarında toplam 7 tane yeni diş üniti alımı yapıldı. Böylece Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ünit kapasitesinde artış sağlandı” dedi.

Minör ağız, diş ve çene cerrahisi ve diş eti operasyonlarının yapılabilmesi ve ileri endodontik tedavilerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Türkiye’deki diş hastanelerde nadir bulunan yaklaşık 211 bin 452 TL maliyetindeki Dental Operasyon Mikroskobu alındığını aktaran Çebi, “Bu hizmet ile ilimizde çoğu ilde yapılamayan ileri düzey 3.basamak diş tedavilerinin de yapımına başlandı.

Genel anestezi altında ilk defa büyük çapta ağız, diş ve çene cerrahisi ameliyatları yapılmaya başlandı. Ayrıca normalleşme ile beraber engelli bireylerin ve kooperasyon bozukluğu olan çocukların bilinçli sedasyon ve genel anestezi altında rutin diş tedavilerinin yapılmasına devam ediliyor. Vatandaşlarımıza ağız ve diş sağlığının önemi anlatabilmek ve ağız ve diş sağlığı farkındalığı yaratabilmek amaçlı olarak il içi eğitimler yapılması, yerel ve ulusal basına makaleler yazılması gibi sosyal faaliyetler devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından Vali Gürel ve protokol üyeleri yeni açılan poliklinikleri gezerek alınan cihazları inceledi.

Vali Gürel hastane ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Kısa süre önce açılışını yaptığımız Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 2021 yılında alımı yapılan ve çoğu hastanede olmayan cihazların alınması ile bölgemizin tercih edilen ve rağbet gören bir hastanesi konumuna geldi. İnşallah tüm dinamiklerimizle birlikte yapılacak yeni yatırımlarla ilimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Hastanemizin şuan ki konumuna gelmesinde emeği bulunan Karabük milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile önceki dönem milletvekillerimiz başta olmak üzere, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, yerel idarecilerimiz, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin mevcut başhekimi ile önceki idarecilerimize ve çalışanlarına Karabüklü hemşerilerimiz adına teşekkür ederim. Hastanemize kazandırılan cihazların ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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