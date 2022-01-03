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Meteoroloji kar erimesine sonucu oluşacak sel baskınına karşı uyardı

İHA

Meteoroloji kar erimesine sonucu oluşacak sel baskınına karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Karabük’ün de bulunduğu 8 ilde artacak sıcaklıklarla beraber kar örtüsündeki erime sebebiyle meydana gelebilecek doğal afetlere karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022’nin ilk günlerindeki yağışlı ve soğuk havanın, yarın itibariyle yurdu terk edeceğinin tahmin edildiğinin belirtilerek, “Yarın (salı) batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı merkezlerimizde önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Ankara 14, Bartın 23, Bolu 13, Çankırı 13, Düzce 19, Karabük 18, Kırıkkale 14, Zonguldak 19 derecedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir” denildi.

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