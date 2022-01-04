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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Belediyesi'nden ölçü ve tartı aleti duyurusu

İHA

Karabük Belediyesi'nden ölçü ve tartı aleti duyurusu

Karabük Belediyesi esnafların kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir yapılan periyodik muayene ve damgalama için bildirim verme işlemlerinin başladığını duyurdu.
Karabük Belediyesi Ölçü ve Ayarlar Memurluğundan yapılan açıklamada, “Ölçü ve tartı işlemlerinde sabit dükkanlarda kullanılan mekanik, pazar yerlerinde kullanılmakta olan elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramlar muayene ve damgalama işlemine tabidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan terazileri kullanabilir. İlk muayene damgası bulunmayan ölçü tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve işyerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı aletleri, Ölçüler ve Ayar Biriminden tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Ruhsat Denetim Müdürlüğü ölçü ayar memurları dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde Ölçüler ve Ayar Birimine müracaat edilmek zorundadır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaflar belediyemize, pazarcı esnafı bağlı bulunduğu en yakın belediyeye müracaat edebilir. Alanın ve satanın haklarını korumak amacıyla 2022 yılı içerisinde periyodik muayene ve kontrollerimiz devam edecektir” denildi.
“Damga yılı 2020 olan ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir 4 Ocak 01 Mart 2022 tarihleri arasında Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Birimine beyannamesini vermek zorundadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası bilinmek zorundadır. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı aletleri ölçüler ayar birimince bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu yerine getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır. İş yerlerinde ve elinde ölçü tartı aleti bulunanların cezalı duruma düşmemeleri için 01 Mart 2022 tarihine kadar bildirimlerini vermeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Belirtilen iş ve işlemlerini yapmayan esnaflar hakkında da 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. maddesinin ilgili fıkraları gereğince para cezası ile birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanununun emre aykırılık hükümlerine istinaden para cezası uygulanarak ölçü tartı aletlerine el konulup kamu mülkiyetine geçirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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