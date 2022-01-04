Bayrağı indirmek isteyen kadın gözaltına alındı 

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını çekerek indirmek isteyen Ş.U., gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İnönü Caddesi´nde bulunan bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını gören Ş.U., bir anda bayrağa asıldı. Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden indirmeye çalışan Ş.U., iş yeri çalışanları tarafından fark edilince bayrağı bırakarak uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği belirlenen Ş.U. gözaltına alındı. Ş.U´nun psikolojik rahatsızlığının bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2022-01-04 23:54:23
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