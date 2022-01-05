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Annelerin hayatını kolaylaştıracak 'Gündüz Çocuk Bakımevi'nin temeli atıldı

İHA

Annelerin hayatını kolaylaştıracak 'Gündüz Çocuk Bakımevi'nin temeli atıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çocukların sosyalleşmesini sağlayacak ve annelerin hayatını kolaylaştıracak olan Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevinin temeli atıldı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin vaatlerinden biri olan Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi için temel atma töreni düzenlendi. Törene CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Başkanı Abdullah Çakır ve vatandaşlar katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, millet ittifakının yapılacak ilk seçimde hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını hem de parlamentoda çoğunluğu ele geçireceklerini söyledi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Biz göreve geldiğimizden beri sosyal belediyecilik anlayışını Safranbolu’ya göstermek için ekibimle birlikte elimizden gelen her şeyi tüm olumsuzluklara rağmen yapmaya çalıştık. Göreve geldiğimizden beri belki ülkemizde bir meteor çarpmadı. Bütün felaketler yaşanıyor maalesef ama biz hiçbir bahanenin ardında sığınmadan, ekonomik koşulları da bahane etmeden her şeyi Safranbolu halkının hak ettiği şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.
2022 yılı içerisinde trafik problemini çözmek için çok ciddi adımlar atacaklarını kaydeden Köse, “2021 yılında hazırlıklarını tamamladığımız Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğünün teknik ekipleri ile bizim teknik arkadaşlarımızın emekleriyle projesini hazırladığımız ve geleceğimizin teminatı çocuklara hizmet vermesi ve tabii ki annelerin hayatlarını da kolaylaştıracak bir projenin temelini atacağız” dedi.
Konuşmaların ardından protokol tarafından butona basılarak temel atma işlemi başlatıldı. Binada, bağışçı Osman Yeşilyurt'un annesi Nazmiye Yeşilyurt'un ismi yaşatılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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