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Akbaş, “SOGEP’te 2 projemiz 3 milyon 428 bin 644 TL hibe aldı”

İHA

Akbaş, “SOGEP’te 2 projemiz 3 milyon 428 bin 644 TL hibe aldı”

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, SOGEP kapsamında başvurusu yapılan iki projenin 3 milyon 428 bin 644 TL hibe almaya hak kazandığını belirti.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kentte 206 okul, 36 bin 320 öğrenci, 2 bin 32 derslik ve bin 881 adet şubenin bulunduğunu 3 bin 353 öğretmen ve yöneticinin görev yaptığını ifade etti. Akbaş, 20212022 Eğitim ve Öğretim yılında okul başına 195, derslik başına 18, şube başına 19 ve öğretmen başına 11 öğrencinin düştüğünü belirtti.
Öğrenci ve kursiyerlere yönelik 673 destekleme ve yetiştirme kursu açtıklarını, bu kurslar için 443 öğretmen görevlendirildiğini söyleyen Akbaş, 3 bin 193 öğrencinin bu kurslardan yararlandığını, 2 bin 248 öğrencinin 612 yerleşim yerinden 94 taşıma merkezi okula 288 araç ile taşımalı eğitim gerçekleştirdiklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında 54 okula kütüphane yaptırıldığını ifade eden Akbaş, kütüphaneler için gerekli olan kitaplık ve çalışma masası ürünlerinin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretildiğini kaydetti.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 2021 yılı başvuru döneminde 36 Proje başvurusu gerçekleştirilerek 12 projenin kabul edildiğini dile getiren Akbaş, “Avrupa Birliği 2021 Yılı Erasmus+ proje başvuru sürecinde müdürlük ve bağlı okul/kurum müdürlüklerinin hazırlamış olduğu 14 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Bu projeler ile toplam 760 bin 469 euro hibe desteği alındı. Ayrıca 2020 yılı Erasmus+ Proje başvuru sürecinde kabul edilen 394 bin 228 euro hibe tutarlı 17 projenin çalışmaları halen devam ediyor” dedi.
SOGEP kapsamında İl Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan ‘Eğitimin Sesi İş Gücünün Nefesi Karabük 2023’ isimli projenin 1 milyon 245 bin 544 TL hibe desteği almaya hak kazandığını kaydeden Akbaş, “18 ay sürecek proje kapsamında 6 okulumuza Robotik ve Mekatronik Atölyesi, 1 okulumuza Yenilenebilir Enerji Atölyesi kurulumu tamamlandık. ‘Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor’ isimli proje ise 2 milyon 183 bin 100 TL hibe desteği almaya hak kazandı. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Karabük Mesleki Eğitim Merkezinde kurulacak atölyeler ve meslek edindirme kursları ile 150 öğrenci staj sürecinde geçici, 40 kişinin ise ilgili sektör kuruluşlarında sürekli istihdamın sağlanması öngörüldü” ifadelerini kullandı.
Akbaş, 2021 yılında Halk Eğitimi Merkezleri tarafından il genelinde bin 152 kurs açıldığını ve bu kurslarda toplam 20 bin 156 kursiyerin öğrenim gördüğünü anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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