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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARÇEL’den tarihi üretim rekoru

İHA

KARÇEL’den tarihi üretim rekoru

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri’ne (KARDEMİR) bağlı KARÇEL, 2021 yılını 21 bin 412 ton rekor üretim ile tamamladı.
KARDEMİR’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanına yapı çeliği, mekanik imalat ve inşaat alanlarında hizmet veren KARÇEL AŞ., kuruluşundan bu yana yakalamış olduğu üretim rakamlarının üstüne çıkmayı başararak, 2021 yılını 22.412 ton ile tarihi bir üretim rekoru kırdığını bildirdi.
Açıklamada, elde edilen bu tarihi rekorda, yurtiçi çalışmaların yanı sıra yurtdışındaki ihracat faaliyetlerin de rolü büyük olduğu belirtilerek, “ Yaklaşık olarak 36 bin metrekarelik kapalı alana ve 30 bin metrekarelik açık alana sahip çelik yapı fabrikamız, CNC, elektronik, mekanik, hidrolik modern tezgahlar ve 50 ton’a kadar kaldırma kapasiteli 104 adet köprü vinçler ile teçhiz edilmiş olup, bugün Türkiye’nin en büyük çelik yapı fabrikalarından biridir. Her cins ve karakterde çelik yapı konstrüksiyon imalatı yapabilecek niteliklere sahip tecrübeli teknik ve kalifiye çalışan kadrosu ile şirketimiz, 2022 yılında da hali hazırda devam etmekte olan projelerini sürdürmeye ve yeni rekorlar için çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir.Thyssenkrupp, Kwansoo, Sıempelkamp, Outotec ve Bedeschı Spa gibi firmalar ile uluslararası projelerde yer alan bir çok güçlü global şirketin onaylı tedarikçi listelerine girmeyi başaran şirketimiz, üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak amacı ile Türkiye’de nükleer enerji alanında Rusya Federasyonu yönetmelik standartlarına göre çelik imalat ve montaj işleri hususunda “Uygunluk Değerlendirme Sertifikası’na” sahip ilk firma olmuş ve çelik konstrüksiyon köprü alanında Amerika, Kanada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve bir çok ülkede geçerliliği olan American Institute of Steel Construcion sertifikasını portföyüne eklemiştir. 2021 yılının sonlarına yaklaşırken tamamlamış olduğumuz Türkiye’nin ilk Çinko İzabe tesisinin yanı sıra birçok projemizde devam etmektedir. Yurtiçinde Türkye’nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi Ford Otosan ve yurtdışında Irak Erbil Çelikhane binası imalatı, Senegal Stadyum Kanopi çelik imalatı, Tayland’da rafineri modernizasyonu ve Benin’de otel yapısal çelik imalatı ile ülkemizin ihracatına yerli ve milli olanaklarla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Güçlü ve istikrarlı yönetim prensibi ile çalışmalarını sürdüren şirketimizin tüm çalışanlarına ve sektör paydaşlarına elde ettiğimiz tarihi üretim rekoru için teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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