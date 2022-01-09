Başkan Alpboğa'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı

Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alpboğa mesajında, "1O Ocak Gazeteciler günü ülkemize özgü, mesleğini icra eden gazetecilerin günüdür. Gün dolayısı ile içerisinde bulunduğumuz zor şartların da gündeme getirilmesi gerekmektedir. Her geçen gün zorlaşan şartlar, girdi maliyetlerini artması, yayın kuruluşları sahip ve yöneticilerinin yanı sıra bir fiil işin mutfağında çalışan meslektaşlarımızı da sıkıntıya sokmaktadır. Basın Konseyinin raporuna göre eleştirel ve bağımsız yayın yapan ve sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen yaygın gazete ve televizyon ile yüzlerce yerel medya kuruluşu için koşullar her gün biraz daha zorlaştı. Eleştirel ve bağımsız yayın yapan medya kuruluşları ise RTÜK ve BİK cezaları, artan girdi maliyetleri ve uydu kiraları karşısında yayınlarını sürdürebilme savaşı vermeye devam etti. Türkiye’de yayınlanan gazete ve televizyon sayısı bir iki yıl içinde neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu duygu ve düşüncelerle kalemini satmayan tüm basın çalışanlarının gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.

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