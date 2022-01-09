Sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

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KarabükKastamonu karayolunda içerisinde sözleşmeli erlerin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza KarabükKastamonu karayolu Kadıbükü yakınlarında meydana geldi. Çağatay T. idaresindeki 06 BOR 173 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçup ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Salim Ö. (24) ve Yasin D. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’de sözleşmeli er olarak görev yaptıkları öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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