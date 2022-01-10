Gümüş'ten geleceğin sağlıkçılarına ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören son sınıf öğrencilerini staj yaptıkları hastanelerde ziyaret etti.

Gümüş, öğrenciler ve onlara rehberlik eden sağlık çalışanları ile sohbet ederek, çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Meslek liselerinde eğitim öğretim gören öğrencilerin son sınıfa geldiklerinde alanları ile ilgili staj yaparak mesleklerine hazırlandığını aktaran Gümüş, "Üç yıl boyunca öğrendikleri teorik bilgileri son yıl uygulamalı olarak tecrübe ediyorlar. Bugün sağlık alanında eğitim öğretimlerini sürdüren öğrencilerimizi staj yaptıkları hastanelerde ziyaret ederek hasbihal etme imkanı bulduk. İçinde bulunduğumuz salgın hastalık süreci sağlık sektörünün önemini bizlere bir kez daha gösterdi. Ülkemizin güçlü sağlık sistemine ve özverili sağlık ordusuna sahip olması bu sürecin başarı ile yönetilmesine imkan sağladı. Geleceğin sağlıkçıları olan bu gençlerimiz ülkemizin sağlık alanındaki gücüne güç katacaklardır. Stajyer öğrencilerimize başarılar ve iyi bir gelecek diliyorum. Öğrencilerimizin geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına katkı sağlayan öğretmenlerimize ve fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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