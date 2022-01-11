Alkollü sürücü kaza yaptı

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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkıp duvara çarparak durabilen otomobilde yaralanan sürücü 1.64 promil alkollü çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D755 kara yolu Mermer Kavşağı’nda meydana geldi. B.Ü., idaresindeki otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kaldırıma sonra da ilçenin girişindeki duvara çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. 1.64 promilli alkollü olduğu belirlenen B.Ü’nün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken cezai işlem uygulandı.

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