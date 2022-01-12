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KARDEMİR ‘İkili Mesleki Eğitim Uygulaması’ projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor 3'ü kız 30 lise öğrencisi KARDEMİR’de 4 yıllık ikili meslek eğitim uygulamasında yer alıyor ‘İkili Mesleki Eğitim Uygulaması’ ile sektörlere aranan eleman yetiştiriliyor

İHA

KARDEMİR ‘İkili Mesleki Eğitim Uygulaması’ projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor 3'ü kız 30 lise öğrencisi KARDEMİR’de 4 yıllık ikili meslek eğitim uygulamasında yer alıyor ‘İkili Mesleki Eğitim Uygulaması’ ile sektörlere aranan eleman yetiştiriliyor

KARDEMİR, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokolle “İkili Mesleki Eğitim Uygulaması” projesi kapsamında eğitim gören meslek lise öğrencilerini geleceğin mühendisleri olarak yetiştiriyor.
Proje kapsamında uygulamalı eğitim protokolüne göre, endüstriyel bakımonarım meslek dallarında öğrenciler haftanın 5 günü KARDEMİR’de eğitim alıyor. 4 yıl süre ile uygulanacak olan projede, öğrencilerin sadece mesleki alandaki gelişimleri değil, sosyal hayatlarındaki kazanımları da göz önünde tutulup, iş hayatını yakından görerek, profesyoneller ile çalışma fırsatına sahip oluyor.
Gelecek nesillerin mesleki ve sosyal alanda güçlü bireyler olmasının hedeflendiği projede, 3’ü kız 27’si erkek 30 öğrenciyi Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ sahada ziyaret etti.

“Hedefleri mühendis olmak”
Çocukluk hayallerinin peşinden giden Ecrin Demir ve Berrak Terzioğlu, seçtikleri Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümünü seçerek, eğitim hayatlarına KARDEMİR’de sürdürüyorlar. Lise eğitiminin 4 yıllık bölümünü KARDEMİR’de alacakları eğitimlerle taçlandıran Demir ve Terzioğlu, yapabileceklerini inandıklarını ve küçüklükten beri meraklı olduklarından elektrik bölümünü seçtiklerini söyledi. Demir, “Bizim açımızdan çok güzel oldu. Günümüzün teknolojisi elektrik ve enerjiye dayalı. Hedeflerimiz burada mühendis olmayı düşünüyoruz ikimiz de” dedi.
Erkek öğrencilerin ilk geldiklerinde kendilerini görünce çok şaşırdığını ifade eden Ecrin Demir, “Evdekiler bile bir arıza olunca veya lamba patlayınca bize yaptırıyorlar” ifadelerini kullandı.
9. sınıf öğrencisi Hakan Arda Tapıkara ise, “Eğitim merkezinde verilen ödevleri uygulama olarak yapıyoruz. Burada olmak çok güzel bir duygu. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz burada işçiden ziyade mühendis olmayı hedefliyoruz” dedi.
Sahada öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini izlediklerini ve KARDEMİR’in öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Bakanının talimatı ile Türkiye genelinde mesleki eğitim merkezlerinin sayısı ve kayıtlarının çoğaldığını belirtti.
Karabük’te 15 meslek lisesinde 250 civarında öğrenci kaydı varken bu rakamın 4 Ocak itibari ile güzel bir çalışma yaparak, 625 sayısına ulaştığını da kaydeden Akbaş, “KARDEMİR’ Genel Müdürümüz ile yaptığımız protokolle ‘İkili Meslek Eğitimi’ programı uyguluyoruz. Burada 8. sınıftan mezun olan 30 civarında öğrencimiz KARDEMİR’de uygulamaya başladı. Bir günü teorik 4 günü uygulama olmak üzere burada öğrencilerimiz eğitim öğretime devam ediyor. Mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrencilerimiz 4 yıl sonra meslek lisesi diploması alacak. Mezun olan öğrencilerimiz üniversitede mühendis olarak yetişip burada iş imkanı bulacak. Üniversite eğitimi almayacak olan öğrencilerimiz ise istihdam noktasında kullanılacak. Bu proje uygulamasında bize destek veren KARDEMİR’in tüm yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Eleman bulamıyoruz mazeretini ortadan kaldırıyoruz"
Akbaş, uygulanan proje ile sektörlerin aranan elemanını bulamıyorum mazeretini de ortadan kaldıracaklarını da ifade ederek, “Bu uygulamamızı genişleteceğiz. Sektörlerle bir araya gelerek planlamalarını ortaya koyacağız. KARDEMİR’de olduğu gibi farklı sektörlerde mesleki eğitim merkezi kayıtlarımızla bu aranan mazeretini ortadan kaldıracağız. Diğer yandan Cumhurbaşkanımızın talimatları ile staj gören ve mesleki eğitim alan öğrencilere uygulanacak ücret konusundaki artış yasası ile ilgili de mesleki eğitim merkezlerimize öğrenci kaydıyla rahatladık. Meslek liselerimize öğrencilerin kaydıyla hem nitelik ve niceliğin attığını gördük. Çıkan yasa ile mesleki eğitim merkezlerinde olan öğrencilerimiz asgari ücretin yüzde 30’unu alıyorlar. Meslek liselerimizin 12. sınıf öğrencilerimiz ise staj dönemlerinde asgari ücretin yüzde 50’sini alacak. Bu noktada da aranan eleman noktasında müthiş bir teşvik oldu” ifadelerine yer verdi.

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