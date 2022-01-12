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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçekli, “ Nefesimiz odanın ensesinde”

İHA

Gökçekli, “ Nefesimiz odanın ensesinde”

Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimlerinde rakibi mevcut Başkan Nurettin Tümen’e 80 ile kaybeden başkan adayı Ali Rıza Gökçekli, 551 oy aldıklarını ve omuzlarında yükün ağırlaştığını ve nefeslerinin odanın ensesinde olduğunu söyledi.
Bundan sonraki süreçte seçimlerin bittikten sonra başladığını de kaydeden Gökçekli, “ Bizi tercih eden 551 tane oyumuz var ve az bir kitle değil. Aynı kadromuz ile yolumuza devam edeceğiz. Nefesimiz her daim odanın ensesinde olacak. Aynı ekip çalışma ruhu ile biz bundan sonraki süreç için aynı şekilde çalışmalarımız sürecek. Esnaf abilerimize ziyaretçilerimiz olacak. Kaybettikten sonra bizim istirahat çekileceğimizi beklemesin. Durmak yola yola devm düstürü ile odamızın çalışmalarını takip edeceğiz. Eksiklikleri ve yaptıkları iyi işleri her zaman dile getireceğiz. Mevcut Başkanımız Nurettin Tümen’e tekrardan başarılar dileyerek, esnafımıza hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ediyoruz. Güzel bir seçimi geride bıraktık” dedi.
“ Esnaf olmayan bir oda başkanı yönetiyor”
Seçimlerin pek adil bir şekilde olmadığını da iddia eden Gökçekli, “ Ali cengiz oyunları ile bir sürü dümenin döndüğünü biz kadar Karabük kamuoyu da biliyor. Esnaf oy kullanmaya geliyor, listede adı siliniyor. 37 yıllık esnaf abimiz daha önce kullandığı oylarını bu seçimde kullanamadığından serzenişleri oldu. Kendilerine muhalif olarak gördükleri birçok üyenin nace kodları değiştirilerek kendi işleri ile eşdeğer olmayan odalara aktarılmış. Aynı iş kolunda 5 kişiden 4’nün kaydı var, muhalif düşündüğü yada bir önceki seçimde diğer adaya çalıştığını bildiklerinde oda kaydını değiştirilmiş. Bunun gibi örneklerini çoğaltabiliriz. Biz gönüllerde kazandık. Evrak üzerinde kaybettik ama geri çekilme yok, 4 yıl sonrası için şimdiden ekibimizi daha da genişleterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim sitemimiz adaletsizliğe karşı. Oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Biz esnaf ahlakı ile seçim çalışması yaptık. Bel altından vurmak bize yakışmazdı. Biz Nurettin beyle gayet saygı çerçevesinde seçim süreci geçirdik ama son hadde gelince iş farklılaştı. Bizle anlaştıkları konuların hiçbirini yapmadılar. Protokol gelmeyecek denildi davet edilmeyecek denildi, çağırdılar. Divan başkanını Ahmet Karabacak’ı yazacaklarını söylediler kabul ettik ama son gece değiştirdiler. Nurettin beyin başkanın listesinde hiç esnaflıkla alakası olmayan isimler de var. Esnaf olmayan bir oda başkanı var. Esnafın halidnen nasıl anlayacak. Bunların sıkıntısını bilecek ki, esnafın sıkıntısı var. Bizi esnaf olmayan bir başkan yönetiyor ve yanın ada iki tane esnaf olmayan iki kişi daha eklemiş” ifadelerine yer verdi.

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