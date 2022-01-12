Karabacak, adaylığını açıkladı

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığının 22 Ocak’ta yapılacak kongresi öncesi eski başkan Ahmet Karabacak aday olduğunu açıkladı.

Mevcut başkan Cemal Topçu’nun aday olmayacağı seçimler öncesi kendisini destekleyen şoför esnafı ile basın toplantısı düzenleyen Ahmet Karabacak, 22 Ocak Cumartesi günü 41'inci genel kurulda yeniden şoför esnafına hizmet vermeye kaldıkları yerden devam etmeyi istediklerini söyledi.

Karabacak, “İnşallah önceden yaptıklarımız bize ayna ve ışık olacak, bundan sonrada daha güzel şeyler yapacağımıza da ekibimle beraber kanaat getiriyorum. Çok fazla söze gerek yok, herkes herkesi tanıyor. Biz ve ekibim Şoförler ve Otomobilciler Odasını nereden nereye getirdiğimizi gayet iyi biliyoruz, sizlerde iyi biliyorsunuz. Ama bu gücü esnaf arkadaşlardan aldık, yapamayacağımız şeylerin sözünü vermedik kesinlikle. Yapacağımız şeylerin sözünü verdik ve yerine getirdik. Neler yaptığımızı gayet iyi biliyorsunuz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.