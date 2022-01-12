Karabük Valisi Gürel’in acı günü

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Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi Nergis Gürel’i (81) bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Vali Gürel’in 81 yaşındaki annesi Nergis Gürel, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Karabük Özel Medikar Hastanesinde hayatını kaybetti.

Nergis Gürel'in (81) cenazesi, Vali Fuat Gürel ve yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Manisa'nın Turgutlu ilçesine gönderildi.

Cenaze, yarın Turgutlu ilçesindeki Hüseyniye Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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