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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

İHA

Karabük'ün Safranbolu'da kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

Karabük’ün Safranbolu’da kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, KarabükKastamonu kara yolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi. Kastamonu yönüne giden O.T., idaresindeki 06 LMA 46 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkan E.S., idaresindeki 78 SG 883 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan E.M.M., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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