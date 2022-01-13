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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Piroliz Tesisi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

İHA

Piroliz Tesisi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Karabük Üniversitesi ve Karabük Belediyesi ortaklığında, “Plastik atıkların piroliz yöntemiyle bertaraf edilmesi ve geri kazanımı” projesi kapsamında kurulan Piroliz Tesisi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar’ın ve Karabük Valiliği ile Ticaret Sanayi Odası katılımı ile gerçekleşen projede 600 tona yakın plastik atığın, piroliz yöntemi ile sıvı yakıta dönüştürülmesini sağlayan “Piroliz Tesisi” 18 aylık proje süresini tamamlamış olup beş yıllık deneme sürecine başlamış bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanlığınca başlatılan “Sıfır atık” kampanyası kapsamında hazırlanan proje ile, TR81 Bölgesinde endüstriyel kirliliğin önlenmesi, Karabük Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi, Cumayanı Sanayi Bölgesi, BağEssan Sanayi Bölgesi, Kemal Oyman Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bütün büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin geri dönüştürülemeyen plastik atıklarının toplanması ve piroliz yöntemiyle pirolitik yağ gibi değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.
Doğaya zararlı ve geri dönüşümü mümkün olmayan plastik atıkların bertaraf edilmesi ve geri dönüşümüyle birlikte günlük 500 kilogramdan 2,5 tona kadar çıkabilen plastik bertaraf ediliyor ve bunun neticesinde prolitik yakıt elde ediliyor.
Projenin önemli bir çevre ve atık yönetimi bilinci oluşturduğunu ifade eden KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, “Geri dönüşümü mümkün olmayan plastik atıkları piroliz yöntemi ile yüzde 100’e kadar geri kazanıyoruz. Geri kazanımla üretilen yakıt özellikle jenaratörlerde ve iş kamyonlarında kullanılabilecek. Bu çevremiz ve bizim için yadsınamaz bir proje.” dedi.
Toplam maliyeti yaklaşık dört milyon TL olan proje ile yaklaşık 600 ton plastik atık piroliz yöntemi ile sıvı yakıta dönüştürülecek. Piroliz tesisi Türkiye’de kâr amacı gütmeyen, sosyal sorumluluk kapsamında kurulan ilk tesis konumunda olarak deneme sürecine devam ediyor.

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