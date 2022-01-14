Yaya geçidini kullanırken, otomobil çarptı: 1 yaralı

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Karabük’te yaya geçidini kullanarak yolun karşına geçmeye çalışan kadın seyit halindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak caddesi üzerinde meydana geldi. İşe gitmek üzere yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Elif G. (27) isimli kadına kent merkezinden Cuma pazarı kavşağına seyir halinde olan S.D. sevk ve idaresindeki 06 CME 168 plaka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan ve yaralanan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili Trafik ekipleri inceleme başlattı.

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