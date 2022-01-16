Karabük’te yoğun kar yağışı etkili oluyor Yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri geri çıkmaya çalıştı

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede beyaza bürünen kentte, sürücüler zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar kar topu oynayarak kızakla kaydı. Yolda kalan bazı sürücüler ise vatandaşların yardımı ile ilerken, yokuş yukarı çıkmakta zorlanan bazı araçlar ise geri geri çıkmayı denedi. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D100 kara yolu Kemikli rampaları ve KarabükBartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanırken, Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.