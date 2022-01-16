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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te 248 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Karabük'te 248 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük'te dün gece itibariyle etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 248 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te kar yağışı etkili oluyor. İl Özel İdare tarafından yapılan açıklamada dün gece itibariyle kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 248 köyde 2 bin 200 kilometre köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Karabük merkezde 30, Eflani ilçesinde 52, Eskipazar ilçesinde 46, Ovacık ilçesinde 40, Safranbolu ilçesinde 52 ve Yenice ilçesinde 28 köy yolunun kapalı olduğunun kaydedildiği açıklamada 11 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 5 bekoleder ve 6 pickup ile kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ettiği aktarıldı.

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