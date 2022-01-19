Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

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Karabük'te meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde KARDEMİR Elektrik Bakım Ünitesinde meydana geldi. Erol Korkmaz isimli işçi yapılan kontrol sırasında elektrik akımına kapıldı. Korkmaz'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korkmaz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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