Karlı yollar Off-Road tutkunlarının işi Hem eğlendiler, hem de yaban hayat için doğa yem bıraktılar

Karabük’te 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışında OffRoad tutkunları 1 metreyi aşan karlı yolları 4X4 arazi araçları ile hem köy yollarını açarak kar safarisi yaptı hem de doğaya yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) üyeleri de hem karlı yollarda safari yapmak hem de köy yollarını hizmete açmak için Kar safarisi yaparak yolları açtı. 15 araçtan oluşan KARDOFF ekipleri kar safarisi öncesi Beştepeler mevki'inde piknik alanında sucuk ekmek partisi yaptıktan sonra hep birlikte macera ve aksiyon için orman ve köy yollarının yolunu tuttu. OffRoad tutkunlarının oldukça zorlandığı kar kaplı yollarda araçlarında bulunan vinç yardımı saplandıkları kardan kurtularak köy yollarını hizmete açan ekip, karlı kaplı yollardaki kar mücadelelerinin ardından yaban hayvanlarını da unutmadı. KARDOFF üyeleri yanlarında getirdiklerini ekmekleri yaban hayvanlar için doğaya bıraktı.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, her olaya her şeye koşan arkadaşlarını yaptıkları etkinliklerle ödüllendirdiklerini söyleyerek, “Sucuk ekmek sonrası arkadaşlarımızla birlikte karlı kaplı arazide macera ve aksiyon dolu bir gezi yapıyoruz” dedi.

KARDOFF üyelerinden Halil Küpçü ise, kulüp üyeleri olarak her sene kış aylarında doğaya yem bıraktıklarını söyleyerek, “ Bulunduğumuz alanda 1 metreyi bulan bir kar var. Yaban hayvanları yiyecek bulamıyor. Bizde onun için şimdi yanımızda 100 ekmek getirdik. İlerleyen günlerde buna devam edeceğiz” dedi.

Karlı yolları bizim işimiz diyen Küpçü, “ Bizim için bu eğlence ve hem de köylülerin yolunu açmış oluyoruz. Kar bizim işimiz ve bu doğa sporunu seviyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.