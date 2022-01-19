Üzerinde biriken kar nedeniyle ahır çöktü; mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

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Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Eflani ilçesinde üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü. Ahırda mahsur kalan 31 büyükbaş hayvan, kurtarıldı.

Eflani ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı Kocacık köyü Mishekoğlu Mahallesi´nde Yaşar Acar´a ait evin yanında bulunan ve içerisinde 31 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısının bir kısmı üzerine yağan karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Yaşar Acar´ın kızı Ünzile Acar´ın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kapanan yolu açarak köye ulaşan ekipler, şans eseri yara almayan hayvanları, mahsur kaldıkları ahırdan çıkardı. Hayvanlar başka bir ahıra alındı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR

2022-01-19 16:38:00



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