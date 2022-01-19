Karabük'te 72 köy yolu daha ulaşıma açıldı

Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarından 72’si daha ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 12, Eflani’de 11, Eskipazar'da 18, Ovacık'ta 16, Safranbolu'da 10 ve Yenice'de 5 olmak üzere 72 köy yolu daha ulaşıma açıldı.

Öte yandan açıklamada, kar yağışından dolayı kapalı olan merkezde 21, Eflani’de 41, Eskipazar'da 25, Ovacık'ta 25, Safranbolu'da 42 ve Yenice'de 23 olmak üzere toplam 177 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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