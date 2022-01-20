PTT kargo kamyonu yoldan çıkarak devrildi

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Karabük’te meydana gelen trafik kazasında PTT Kargoya ait kamyon buzlanan yolda kayarak karşı şeride geçip devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük Kastamonu karayolu Kadıbükü köyü yakınlarında meydana geldi. İsrafil Mamay idaresindeki 06 CHG 622 plakalı PTT Kargoya ait kamyonet Kastamonu istikametine seyir halinde iken buzlanan yolda kayarak karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Mamay ile yanında bulunan Muhammet Ali Mutlu kendi imkanları ile araçtan çıkarken, kazayı yara almadan atlattı.

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