Karabük’te taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi

Karabük’te kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle yarın il merkezi ve 5 ilçede taşımalı eğitim ile özel eğitim kurumlarında eğitme 1 gün daha ara verildi.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, “21 Ocak Cuma günü itibariyle olumsuz hava şartları sebebiyle Karabük merkez ve 5 ilçemizde özel eğitim okullarımız ve eğitime taşıma yoluyla erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir. Bunun dışında kalan öğrencilerimizin karnelerini yarın sabah 09.00’dan itibaren mesai saatleri içinde okullarından alabileceklerdir” ifadelerine yer verdi.

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