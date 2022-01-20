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Girdiği markette kasaları boşaltıp üstüne soda içti Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti

İHA

Karabük'te yoğun kar yağışını fırsat bilen bir kişi girdiği markette kasaları boşaltıp, üstüne dolaptan aldığı sodayı içip karda izini kaybettirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın muhasebenin bulunduğu bölümde dinlene dinlene çift camı kırmaya çalışması dikkat çekti.

Girdiği markette kasaları boşaltıp üstüne soda içti Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti

Karabük’te yoğun kar yağışını fırsat bilen bir kişi girdiği markette kasaları boşaltıp, üstüne dolaptan aldığı sodayı içip karda izini kaybettirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın muhasebenin bulunduğu bölümde dinlene dinlene çift camı kırmaya çalışması dikkat çekti.
Olay, Karabük’te hizmet veren yerel bir marketler zincirinin Atatürk bulvarı üzerindeki markette meydana geldi. Yoğun kar yağışını fırsat bilen kimliği belirsiz hırsız, dün saat 04.30 sıralarında geldiği marketin arka kısmında yer alan havalandırma camını kırarak markete girdi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Olay anı güvenlik kamerasına yansırken hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti.
Tırmandığı sundurma ile havalandırma camını kırarak markete giren hırsız, önce alt katta bulunan muhasebe alanına girmeye çalıştı, burada eline aldığı palet ve yangın söndürme tüpü ile camı kırmaya çalıştı. Çift camın tekini kıran hırsız ikinci camı kıramayınca bu kez kilitli olan kapıyı kırmak için mücadele verdi. Yorulunca dinlendiği anlarında kaydedildiği görüntüde hırsız kırmayı başardığı kapının ardındaki muhasebe bölümüne geçerek önce buradaki küçük kasayı açarak içini boşalttı. Daha sonra marketin üst katındaki kasaların bulunduğu bölüme çıkan hırsız, burada da 5 yazar kasanın üçünü açarak içinde kağıt ve poşet içindeki bozuk paraları alarak kasaları boşalttı.

Soda içip karda izini kaybetti
Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız girdiği havalandırma camından çıkarak karda izini kaybettirdi. Öte yandan hırsızın kasaları açmaya çalıştığı sırada alarm çalması sonrası iş yeri sahipleri telefondan baktıkları markette hırsız olduğunu fark etti. Bu sırada kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle işyerleri sahipleri araçlarını çıkaramayınca durumu polise bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle markete gelen polis ekipleri etrafta yaptıkları araştırmada kimseyi bulamadı.
Market yetkililerinden Yusuf Özyıldırım, hırsızın 04.20 sıralarında markete kasap bölümündeki havalandırma penceresinden girdiğini söyleyerek, “3 tane kasa ile alt kattaki muhasebedeki kasanın içini boşaltıyor. Daha sonrasında alarm ötünce biz hemen evimizden gelmek için çıktığımız kar yağışı yoğun olunca gelmemiz gecikti. Polisler geliyor ama kimseyi bulmadılar. Kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek, emniyete teslim ettik. Birde pişkin pişkin soda alıp içiyor. 10 bin liranın üzerinde bir maddi kaybımız var. Bunun haricinde kırdığı kapı ve cam var. Para haricince hiçbir şey almayıp geldiği yerden çıkıp gidiyor” dedi.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme yaparak, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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