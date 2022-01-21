Buzlu yolda kontrolden çıkan cip şarampole uçtu

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Karabük'te buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip şarampole uçtu. Araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Yenice Karabük karayolu Gökbel Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Tarkan U. idaresindeki yabancı plakalı cip Karabük istikametine seyir halindeyken buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek şarampole uçtu. Demir direğe çarpmaktan son anda kurtulan cipteki sürücü ile yanında bulunan yolcu kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç şarampolden çekici yardımıyla kurtarıldı.

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