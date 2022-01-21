Safranbolu ilçesine 60 yılın rekor kar yağışı gerçekleşti

Karabük’ün Safranbolu ilçesine son 60 yılın kar yağışı rekoru kırılırken, belediye personelleri aralıksız çalışmaları ile ana arterleri açık tutarak ulaşımın aksamamasını sağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı 4 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışına karşı hazırlıklarını önceden tamamlayarak olumsuzlukların önüne geçen Safranbolu Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüp ana arterleri açık tutarak ulaşımda aksama olmasını engelledi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 7 dereceye düştüğü kentte buzlanmaya karşı çalışmalarını devam ettiriyor.

"Son 60 yılın doğal afetinde yanımızda olan ilçe halkına teşekkür ederim"

Belediye Başkanı Elif Köse, son 60 yılın en yoğun kar yağışını önceden aldıkları önlemler sayesinde önemli bir sorun yaşamadan geride bıraktıklarını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden daha önceden aldıkları veriler doğrultusunda bir kriz masası oluşturduklarını ve kar yağışıyla birlikte mesaiye başladıklarını ifade eden Köse, "Kar yağışı ilçemizde 4 gündür durmaksızın devam ediyor. Ekiplerimiz ile daha önceden hazırlıklarını tamamladığımız çalışmalarımıza yağışın başladığı saniyeden itibaren başladık. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 78 dereceye düştüğü ilçemizde ekiplerimiz görev yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

İlçede ana cadde ve yollarda ulaşımın hiç durmadığını, ara sokakla ise kısa sürede açıldığını belirten Köse, "Bizi zorlayan sokak ve cadde kenarlarına bırakılan araçlar. Bu araçlara zarar vermemek adına ekiplerimiz birçok yere girmekte zorlanırken bazı yerlere giremedi. Araçlar kardan hiç görünmüyordu. Ekiplerimiz çok titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Ben bu zaman içinde bize sabır gösteren Safranbolululara, son 60 yılın doğal afetinde yanımızda olan ilçe halkına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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