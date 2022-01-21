Doç. Dr. Durlu: "Çocuklarda uzağı görememe sorunu artıyor"

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, pandemi döneminde özellikle çocuklarda uzak görme bozukluğu olan miyopi oranında artış olduğunu söyledi.

Miyopide yaşanan kırma kusurunun, kalın kenarlı mercekle düzeltildiğini belirten Durlu, "Miyopide göz küresinin uzun olması, ayrıca kornea ve lensin kırıcılık gücünden kaynaklanan nedenlerle görüntü retinanın önüne düşer. Bu nedenle kalın kenarlı, iç bükey, konkav veya ıraksak merceklerle miyopideki kırma kusuru düzelir. Gözlük dışında uygun hastalarda kontakt lens, refraktif lazer cerrahisi, göz içi lens ameliyatları gibi yöntemlerle de miyopideki kırma kusuru tedavi edilebilir" diye konuştu.

Ülkemizde her dört kişiden en az birisinde miyopiye rastlandığına dikkat çeken Durlu, 5 ve üzeri derecelerdeki miyopiye yüksek miyopi denildiğini belirtti.

Yüksek miyoplarda göz arkasındaki doku değişimlerine daha sık rastlandığını vurgulayan Durlu, "Miyopinin nedeni gözün uzunluğunun artması ise retina dokusunun aynı şekilde uzayamaması nedeniyle retina yırtılabilir. Ayrıca bu nedenle göz arkasında sarı nokta bölgesinde çatlaklara bağlı yeni damar gelişirse ıslak sarı nokta hastalığı ortaya çıkabilir. Retinanın çevresindeki doku bozulması miyopide daha sık görülür. Retina yırtığı geliştiği zaman ışık çakması, göz önünde siyah noktalar, kurum yağması, sinek uçuşması ve gölgelenmeler ortaya çıkar. İleri dönemde retina ayrılması gelişirse görme kaybı görülür. Damlalı göz dibi muayenesiyle retina yırtığı tanısı konulur. Lazer tedavisinin gecikmeden ve retina ayrılmadan yapılması gerekir. Eğer sadece retina yırtığı varsa argon lazer yani termal lazer uygulaması, retina ayrılması varsa retina ameliyatı yapılması önerilir. Özellikle yüksek miyoplarda ıslak sarı nokta hastalığı ortaya çıkarsa düz çizgiler, şekiller veya cisimler eğri, yamuk, çarpık görülür. Yüksek miyoplarda sarı nokta bölgesinde ortaya çıkan çatlaklardan yeni damar ve kanama oluşabilir. Eğer erken tanı konulamazsa ve yeterli tedavi yapılamazsa ileri dönemde kalıcı körlük gelişebilir. Sarı nokta hastalığının tanısı göz dibi muayenesi ve OCT yani optik koherens tomografi yöntemiyle konur. Gerekli olgularda ilaçlı ve ilaçsız anjiyo çekilir. Özellikle son yıllarda uygulanan OCTA yani ilaçsız anjiyo yönteminde miyopiye bağlı ıslak sarı nokta hastalığı tanısı kesinleştirilir. İlaçsız anjiyo yönteminin avantajı özellikle ilaca karşı alerjisi olan, ileri derecede kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği olan hastalarda tercih edilmesidir. Miyopiye bağlı ıslak sarı nokta hastalığında göz içine iğne tedavisi uygulanır. Bu işlemin steril şartlarda ve genellikle ayda bir olmak üzere en az üç kez göz içine iğne tedavisi yapılması gerekir. Daha sonra 3 ile 6 ayda bir düzenli göz muayenelerine gelmesi önerilir. Miyopideki kırma kusuru uygun yöntemle düzelebilen bir durumdur. Retina yırtığı ve miyopiye bağlı ıslak sarı nokta hastalığının erken dönemde saptanması ve gecikmeden uygun yeterli tedavinin yapılması başarı oranını artırıyor" ifadelerini kullandı.

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