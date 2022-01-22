Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te kaldırımda yürürken genç kızın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Panik içerisinde düştüğü yerden kalkan kız, bir iş yerine girerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi´nde önceki gün kaldırımda yürüyen 3 kadından birinin üzerine 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Yere yığılan genç kız, panik içerisinde ayağa kalkıp, diğer 2 kadınla birlikte iş yerine sığındı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-01-22 11:31:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.