Karabük’te 242 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu sayısı 7’ye indi.

Karabük’te kar yağışı sonrası kapanan köy yolları Özel İdare ekipleri tarafından gecegündüz demeden yapılan çalışmalarla 242 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Eflani’de 5, Safranbolu’da 2 olmak üzere 7 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.