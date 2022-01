Pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te her hafta salı günleri kurulan pazar yerinin çatısı, üzerine biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kentte kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Şirinevler Mahallesi´nde bulunan çelik konstrüksiyondan yapılan kapalı pazar yerinin çatısının bir kısmı, üzerinde biriken karı taşıyamayınca çöktü. Her hafta salı günü kurulan pazar yerinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Belediye ekipleri, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2022-01-22 13:54:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.