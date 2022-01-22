Karabük'te kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

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Karabük’te kar yağışı sonrası kapanan köy yolları tamamen ulaşıma açıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te etkili olan kar yağışı sonrası 249 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından kapalı olan köy yolları ulaşıma açıldı.

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