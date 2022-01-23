Sarıçiçek Yaylası ve yüksek orman arazilerine giriş çıkışlar yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Sarıçiçek Yaylası ve yüksek orman arazilerine yoğun kar yağışı nedeniyle giriş çıkışların yasaklandığı duyuruldu.



Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolasıyla Sarıçiçek Yaylası'na ve yüksek orman arazilerine giriş ve çıkışlar 23 Ocak 2022 tarihi saat 17.00 itibariyle durdurulmuştur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.