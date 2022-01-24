KarabükEskipazar karayolu yoğun kar yağışı dolayısıyla İstanbul ve Ankara istikametine gidecek olan araçlara kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından ülkenin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı sonrası Anadolu Otoyolu Bolu Dağı ve D100 karayolunun tüm araçlara kapatıldığı bildirilmişti. Karabük’te de Ankara ve İstanbul istikametine seyir halinde olan araçlar polis ve jandarma ekipleri tarafından durdurularak geçişlerine izin verilmiyor. KarabükEskipazar karayolu Mermer mevkiinde yolu trafiğe kapatan ekipler sürücüleri durum hakkında bilgilendirdi.
Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Kemikli rampalarında da kar yağışı dolayısıyla trafiğin durma noktasına geldiği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.