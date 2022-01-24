Kar nedeniyle yollar kapandı, yolcular öğrenci yurduna yerleştirildi

Kastamonu ve Sinop’tan İstanbul'a istikametine seyir halindeyken yolların kar yağışı nedeniyle kapalı olması nedeniyle Karabük'te durdurulan 3 otobüsteki 99 yolcu öğrenci yurduna yerleştirildi.
KarabükEskipazar karayolunun yoğun kar yağışı dolayısıyla İstanbul ve Ankara istikametine gidecek olan araçlara kapatıldığı duyurulmuştu. Kastamonu ve Sinop’tan bu iki il istikametine seyir halindeyken Karabük’te durdurulan 3 otobüsteki 99 yolcu için İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İkinci bir duyuruya kadar ulaşımın durmasının ardından yolcular Soğuksu Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.