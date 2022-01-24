Kar ağırlığını kaldıramaya brandalar çöktü, direkler yıkıldı

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Karabük’te kar yağışı sonrası biriken kar nedeniyle dinlenme alanlarındaki brandalar çöktü, direkler yıkıldı.

Karabük’te 4 gün etkili olan kar yağışı sonrası Kent Meydanında bulunan brandaların üzeri karla doldu. Bir süre sonra kar ağırlığını kaldıramayan 4 branda çökerken, bazı direkler yıkıldı. Çökme ve yıkılma sırasında olay yerinde kimsenin olmaması faciayı engellerken Karabük Belediyesi ekipleri brandaların ve direklerin tamiri için çalışma başlattı.

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