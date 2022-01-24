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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışı sonrası mahsur kalan 12 vatandaş kurtarıldı

İHA

Kar yağışı sonrası mahsur kalan 12 vatandaş kurtarıldı

Karabük İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü kar yağışı sonrası mahsur kalan 12 vatandaşın güvenli bir şekilde kurtarıldığını bildirdi.
Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kar yağışı nedeniyle toplam 12 vatandaşı sağ olarak mahsur kaldıkları bölgeden tahliye ettirdiklerini duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, “İlimizde son 2 gündür yoğun kar yağışı sonrası arama kurtarma ekiplerimizce 5 mahsur kalma, 1 araç kazası olaylarına müdahalede bulunulmuştur. Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan bir vatandaşımıza ise erzak ikmali yapılmış olup toplam 12 vatandaşımız sağ olarak mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edilmiştir” denildi.
Açıklamada Kastamonu ve Sinop’tan hareket ederek yola çıkan, kar yağışı sonrası güvenlik amacıyla 4 otobüste bulunan 127 yolcunun Soğuksu TOKİ KYK yurdunda misafir edildiği ve yolların açılmasıyla vatandaşların yollarına devam ettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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