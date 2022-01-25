Yaban hayvanları için doğaya 350 kilogram yem bırakıldı

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Karabük'te kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanda 350 kilogramlık yemleme çalışması yapıldı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi amacıyla yemleme çalışması yaptı. Olumsuz hava koşulları ve kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen ekipler ormanlık alanlara 350 kilogram yem bıraktı.

Ekipler çeşitli bölgelerde yemleme çalışmalarına devam ediyor.

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