Karabük’te kapalı köy yollarından 61’i yeniden ulaşıma açıldı

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Karabük’te kar yağışı sonrası yeniden kapanan 63 köy yolunun 61’i tekrar ulaşıma açıldı.

Karabük’te kar yağışı sonrası üzerlerine büyük sorumluluk düşen İl Özel İdaresi ekipleri yine kapanan 63 köy yolunun 61 tanesini hummalı çalışmalarla yeniden ulaşıma açtı. Yapılan açıklamada, 6 greyder, 1 kar bıçaklama, 2 yükleyici, 3 bekoloder ve 6 pikap ile Ovacık ilçesinde kalan 2 kapalı köy yolu için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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