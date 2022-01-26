Karabük´te 2 bina ile 1 iş yeri yandı

Yasin ALDEMİR/YENİCE (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Yenice ilçesinde 2´şer katlı 2 bina ile 1 iş yeri, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yenice ilçesi Merkez Mahallesi İncedere Caddesi Değirmen Sokak´ta, altında şarküteri bulunan 2 katlı bir binanın üst katında bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki 2 katlı binaya da sıçradı. Alevler her iki binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 bina ile iş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR
2022-01-26 17:47:18
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