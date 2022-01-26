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Karabük´te 2 bina ile 1 iş yeri yandı

DHA

Karabük´te 2 bina ile 1 iş yeri yandı


Yasin ALDEMİR/YENİCE (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Yenice ilçesinde 2´şer katlı 2 bina ile 1 iş yeri, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yenice ilçesi Merkez Mahallesi İncedere Caddesi Değirmen Sokak´ta, altında şarküteri bulunan 2 katlı bir binanın üst katında bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki 2 katlı binaya da sıçradı. Alevler her iki binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 bina ile iş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR
2022-01-26 17:47:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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