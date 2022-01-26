Karabük’te kapalı köy yolu kalmadı

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Karabük’te kar yağışı sonrası kapanan 63 köy yolunun tamamı ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kara yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayan İl Özel İdaresi ekipleri yağış ile birlikte çalışmalarına aralıksız devam etti. Yaklaşık 1 aydır kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler 2 gün önce etkili olan yağış sonrası kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açtığını ve kapalı yolun kalmadığını bildirdi.

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