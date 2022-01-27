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249 promil alkollü sürücünün aracında 3 çocuğu ile geziye çıkması pes dedirtti Maddi hasarlı kaza yapınca 249 promil alkollü olduğu ortaya çıktı Alkollü sürücünün aracındaki poşetler dolusu alkol şişeleri dikkat çekti

İHA

249 promil alkollü sürücünün aracında 3 çocuğu ile geziye çıkması pes dedirtti Maddi hasarlı kaza yapınca 249 promil alkollü olduğu ortaya çıktı Alkollü sürücünün aracındaki poşetler dolusu alkol şişeleri dikkat çekti

Karabük’te önünde duran araca arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı kaza yapan sürücünün 249 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Yanına aldığı 3 çocukla birlikte Kastamonu istikametinden gelen sürücünün aracında poşet içindeki alkol şişeleri ise görenlere pest dedirtirken, muhtemel bir faciaya yol açmadan yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine de 6 ay el konuldu.
Kaza, Kastamonu Karabük karayolu Balıklarkayası mevki'inde meydana geldi. T.Ş (44) idaresindeki 06 YB 088 plakalı otomobili ile Karabük istikametine seyir halinde iken kırmızı ışıkta bekleyen A.K.M (41) idaresindeki 78 AAB 805 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası durum trafik polislerine bilgi verildi. Kaza yerine gelen polislerin incelemesinde ayakta dahi durmakta zorlanan sürücünün alkolmetre ile yapılan ölçümde 249 promil alkollü olduğu tespit edildi.

“Araçta 3 çocuk ile geziye çıkmış”
Polis otosu ile ifadesi alınmak üzere karakola getirilmek istenen sürücü aracında çocuklarının olduğunu hatırlayınca polisler yaşları küçük 3 kız çocuğunu da araçtan alarak babaları ile birlikte polis otosuyla karakola getirdi. 249 promil alkollü sürücü T.Ş’nin Kastamonu’dan 3 çocuğu ile birlikte gezmeye çıktığı öğrenilirken otomobil ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

“Poşetler dolusu alkol şişesi dikkat çekti“
Diğer yandan aracında yaşları küçük 3 çocuğunun aynında direksiyon başında yol boyu sürekli alkol aldığı tespit edilen sürücünün aracında ise poşet dolusu alkol şişeleri ise dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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