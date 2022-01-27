Kimisi buz tutan göl üzerinde, kimi ise araç arkasında kaydı Karabük’te 4 gün aradan sonra kar yeniden yüzünü gösterdi Safranbolu buz kesti, çatılarda oluşan sarkıtlar tehlike oluşturuyor

Karabük’te 4 gün aradan sonra kar yeniden yüzünü gösterdi. Yağan karın keyfini sanayi esnafı aracın arkasına bağladıkları halatla kayak yaparak çıkartırken, 3 kafadar arkadaş ise donan gölün üzerinde tehlikeye aldırış etmeden kaydı.

Karabük’te 4 gün aradan sonra yeniden yüzünü gösteren kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Kısa sürede etkili olan yağışın ardından Kemaloyman Sanayisi esnafı, bir araç arkasına bağladıkları otomobil kabutu üzerinde kayak yaptı. Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Karabük’te 3 arkadaş ise buz tutan göletin üzerinde tehlikeye aldırış etmeden kaydıktan sonra dondurucu soğukta elbiselerini çıkarıp karın üzerine atlayarak eğlendi. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen 3 kafadar, buz tutan Eğriova Göleti'nin üzerinde tehlikeye aldırış etmeden kaydı.

Çatılarda oluşan buzlar ise tehlike saçtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 7’lere düştüğü Safranbolu’da konak ve apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluşması tehlikeye davetiye çıkarttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.