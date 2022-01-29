Kar değil çamurlu yol isyanı OSB yolunda sürücülerin çamurla mücadelesi tepkilere neden oluyor

Karabük Organize Sanayi yolu çamur tarlasına dönerken, sürücüler yokuş yukarı çıkmakta bir hayli zorlanıyor.

Karabük OSB yolunda genişletme çalışmaları sonrası yağan karın ardından yollar adeta çamur tarlasına döndü. Tır ve küçük araçların dahi çıkmakta zorlandığı yollarda kalan ağır tonajlı araçlar ise kepçelerin yardımı ile çekilerek fabrikalara ulaşıyor. Yaşanan zorluklardan dolayı dert yanan sürücüler karlı yollarda bu kadar zorlanmadıklarını ancak çamur deryasına dönen yolun kendilerine çile olduğunu belirterek, yetkilerin gerekli önlemleri almadığından dolayı dert yandı.

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