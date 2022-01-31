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Karabük'te Aralık ayında ihracat ve ithalat arttı Karabük 2021 yılında ihracatını bir önceki yıla oranla yüzde 80 arttırdı.

İHA

Karabük'te Aralık ayında ihracat ve ithalat arttı Karabük 2021 yılında ihracatını bir önceki yıla oranla yüzde 80 arttırdı.

Karabük'te, 2021 yılının aralık ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 95,6 milyon dolar’a ulaştı.
Karabük, 128 ülkeye yaptığı ihracat sonucu 2021 yılında OcakAralık ayı ihracat rakamını da bir önceki yıla oranla yüzde 80 oranında arttırarak, 747,421 milyon dolar’a yükseltti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Aralık ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22,3 milyar dolar, ithalat yüzde 29,9 artarak 29,1 milyar dolar oldu.
Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2021 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 95,6 milyon dolar, ithalat yüzde 63,2 artarak 106,5 milyon olarak gerçekleşti.
Öte yandan 2020 yılında Karabük’te ihracat 414,947 milyon dolar olurken, 2021 yılında bu oran yüzde 80 oranında artarak 747,421 milyon dolar olarak tarihi rekorla kayıtlara geçti.
Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı aralık ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 109,9 artarak 103,7 milyon dolar, ithalat yüzde 103,1 artarak 207,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bartın'da ise Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 2,5 milyon dolar, ithalat yüzde 433,0 artarak 2,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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